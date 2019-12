PRIMAVERA - Lazio, l'amichevole col Ladispoli termina 0-0

Mentre la Lazio si allenava al Fersini sotto gli occhi di 12mila tifosi, a Ladispoli la Primavera di Leonardo Menichini tornava a mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato che andrà in scena nella seconda settimana di gennaio. Contro la formazione locale, militante nel campionato di Serie D, i biancocelesti non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0. Questa la formazione scesa in campo dal primo minuto.



LAZIO (4-3-3) - Alia; Armini Franco Kalaj Falbo; Bertini Bianchi Shoti; De Angelis Zilli Ndrecka. A disp. Furlanetto, Marocco, Peruzzi, Petricca Francucci Cesaroni, Cerbara. All. Menichini.

