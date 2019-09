PRIMAVERA - Lazio, Menichini a LLSN: "Voliamo basso, ogni partita è una battaglia"

Da due su due la Lazio Primavera. Dopo la vittoria esterna sul campo del Sassuolo, i ragazzi di Menichini si sono imposti anche sul Pescara. Altro successo di misura, maturato grazie alle reti di Cerbara e Minala. Al termine della sfida, il tecnico dei baby biancocelesti è intervenuto ai nostri microfoni per analizzare l'ottimo avvio di campionato: "Esperienza stimolante con questi ragazzi, per me è una novità. Sono contento di come siamo partiti, con queste due vittorie. Non si poteva chiedere di più, anche se dobbiamo migliore sulla gestione della gara".

MODULO - "Dobbiamo essere pronti per far crescere i ragazzi, saper far più cose è la cosa migliore. Attualmente questo è il modulo più adatto ai giocatori che ho a disposizione, poi dovrò vedere con quelli che arriveranno, alcuni devono essere ancora tesserati (Moro in attesa del transfer). Ma la cosa importante non è il modulo, sono i principi di gioco".

OBIETTIVI - "Noi viviamo alla giornata, cerchiamo di ottenere il meglio. Il primo bilancio lo faremo alla fine del girone d’andata, guardando quello che abbiamo ottenuto. Dobbiamo volare basso, con grande umiltà. Ogni partita è una battaglia”.

FALBO E CERBARA - "Non sono abituato a parlare dei singoli, anche se loro due stanno facendo molto bene. Tutti stanno dando molto dal punto di vista dello spirito. Ma dobbiamo migliorare sotto il profilo della gestione della palla”.

LA CHIAMATA - “Il presidente mi ha chiesto se mi potesse interessare questo nuovo incarico con la Primavera, con i giovani. Mi ha chiamato anche Tare: ho fatto questa scelta e sono contento di averla fatta. Ora pensiamo al Trapani in Coppa Italia e poi l’Empoli”.

