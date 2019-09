PRIMAVERA - Lazio, Menichini: "Niente voli pindarici. Dobbiamo chiudere le partite"

Due su due. La Lazio Primavera vince ancora e sale a quota 6 punti in classifica. Un inizio eccelso dal punto di vista del risultato, ma sul quale bisogna ancora lavorare per perfezionarsi, eliminando errori e disattenzioni. E' così Leonardo Menichini, il mister dei baby biancocelesti: un perfezionista. Ecco le sue parole rilasciate a Lazio Style Channel: “Sotto il profilo del punteggio non si poteva ottenere di più, 2 partite 6 punti. Ma a questi ragazzi bisogna stargli sempre “addosso” per aiutarli nella crescita. A fine primo tempo ero molto arrabbiato perché dovevamo essere in vantaggio di più gol. Nella ripresa siamo partiti bene ma ci siamo abbassati dopo il 2-0, dovevamo chiudere la partita con il 3° gol. I ragazzi hanno qualità, mi seguono e c'è entusiasmo. Ma bisogna ancora lavorare”.

IL SISTEMA DI GIOCO: “Con questo modulo sviluppiamo bene il gioco sulle fasce, ma almeno 4-5 persone devono farsi trovare pronte in area di rigore. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo. I tanti cambi di gioco hanno sorpreso il Pescara e ci hanno permesso di creare tante occasioni da rete. Minala? Ha fatto una grande partita, al di là del gol. Ma a me piace parlare del collettivo, tutti hanno dato il massimo sotto il profilo dell'impegno e dell'atteggiamento. Nella ripresa dovevamo gestire meglio la palla. Loro non avevano nulla da perdere e attaccavano in massa, ma potevamo fare di più. Niente voli pindarici. Giochiamo di partita in partita per ottenere il massimo”.

LA COPPA ITALIA: “A Trapani in Coppa Italia dobbiamo fare bene, potrei fare dei cambi e mettere qualche seconda linea visto che qualcuno è stanco. Ma l'atteggiamento deve essere sempre lo stesso. Siamo la Lazio: ogni volta che andiamo in campo dobbiamo fare sempre bella figura e dare il 100%. Vogliamo passare il turno anche in coppa e continuare a fare bene”.

