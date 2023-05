Primavera, Lazio: "Preparati per rappresentare la società in Youth League"

Fonte: S.S.Lazio

Dopo il pareggio contro il Cosenza per 1-1 che ha significato per la Lazio di Sanderra la promozione diretta in Primavera 1, il ds dell'Under 19 biancoceleste Angelo Fabiani ha commentato così il grande traguardo raggiunto dai ragazzi ai microfoni di Lazio Style Channel: "C'è grande soddisfazione, soprattutto da parte dei ragazzi, dello staff tecnico e della dirigenza. Credo sia giusto che tutti si godano questo traguardo che si sono meritati durante l'anno. Purtroppo per noi purtroppo non c'è tempo per gioire a lungo perché domani è un altro giorno e abbiamo altri impegni per cercare di conseguire dei risultati all'altezza del blasone Lazio.

Vorrei ringraziare la famiglia Lotito, Enrico Lotito, che è entrato insieme a me come dirigente. E' stato sempre vicino alle squadre, sia alla Primavera che alla Women, con cui cerchiamo di centrare l'obiettivo. Lotito ci ha messo la faccia e ha puntato su di noi, il sottoscritto, Alberto Bianchi, il figlio. Per quanto riguarda la Primavera lo abbiamo ripagato sul campo, una società come la Lazio non può non avere la squadra giovanile in Primavera 1. Per effetto di quanto di buono sta facendo anche la prima squadra, il prossimo anno ci sarà la Youth League e il panorama si allargherà oltre i confini.

Dobbiamo prepararci per rappresentare anche lì i colori biancoceleste. Io sono qui per mettere a disposizione l'esperienza che ho accumulato negli anni, esperienze che possono aiutare ragazzi giovani che devono ancora crescere. Già da quest'anno ci sono stati cambiamenti dal punto di vista professionale. E' una società che non si fa mancare nulla, credo sia la prima volta che la presidenze concede di fare un ritiro a Formello. Questo sta a significare che il presidente attento anche alle dinamiche del settore giovanile, un volano importante. Dobbiamo cercare di costruire qualche piccolo campione nato e cresciuto nel settore giovanile biancoceleste".