Settore giovanile, Lazio: ufficializzati i gironi nazionali delle selezioni biancocelesti

Attraverso il proprio sito ufficiale la FIGC ha ufficializzato la composizione dei gironi nazionali di Under 17, Under 16 e Under 15 (che saranno uguali per tutte e tre le selezioni). In particolare la Lazio è stata inserita nel girone A (nord-ovest), composto da 13 squadre. I biancocelesti se la vedranno contro Juventus, Empoli, Fiorentina, Genoa, Livorno, Parma, Pisa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino e Virtus Entella. I campionati cominceranno ufficialmente il 7 e l'8 settembre.

