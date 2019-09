FORMELLO - Lazio, altra seduta: Adekanye ok, che magia Luis Alberto!

FORMELLO - Scivola via il penultimo allenamento settimanale. Seduta tecnica per la rosa biancoceleste, naturalmente orfana dei dieci calciatori convocati dalle rispettive nazionali: Strakosha (Albania), Bastos (Angola), Correa (Argentina), Luiz Felipe (Brasile Under 23), Immobile e Acerbi (Italia), Berisha (Kosovo), Marusic (Montenegro), Milinkovic (Serbia) e Vavro (Slovacchia). Torneranno quando si intravedrà già la trasferta di Ferrara con la Spal del 15 settembre. La notizia positiva, sul centrale di Formello, è la conferma del recupero di Lukaku, aggregato per l'intera sgambata: riscaldamento con il pallone, sfide due contro tre per esercitare la difesa alle situazioni di inferiorità numerica, poi le partitelle a campo ridotto. Chiuse da una magia di Luis Alberto: cross da destra, colpo di tacco dello spagnolo all'angolino e rientro delle mini-formazioni negli spogliatoi. La migliore chiusura possibile. In gruppo Adekanye, tra gli assenti Durmisi e Jorge Silva. Aggregati di nuovo i Primavera Bianchi, Falbo e Kalaj. La ripresa è fissata per domani alle 9.30. Poi 48 ore di riposo prima dell'appuntamento di martedì pomeriggio.

Pubblicato il 6 settembre alle ore 12:40