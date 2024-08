FORMELLO - Lazio, Dele-Bashiru si candida: Taty in attacco, ma occhio a Noslin...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Tutti a disposizione tranne Gila, di nuovo fermo, stavolta per una lesione muscolare. Baroni riflette per la formazione d'esordio, si porta dietro soprattutto due dubbi di formazione. Uno in attacco, il ballottaggio è aperto tra Noslin e Isaksen. L'ex Verona è stato provato sulla fascia destra, potrebbe anche spuntarla nei confronti del danese. Castellanos guiderà il tridente del 4-3-3, Zaccagni titolare naturalmente sulla corsia sinistra. A centrocampo occhio alla candidatura di Dele-Bashiru: il neoacquisto è in lizza per una maglia, potrebbe muoversi come mezzala sinistra oppure da trequartista nel caso di scelta di 4-2-3-1. Guendouzi intermedio opposto, Rovella è in pole su Vecino. Dietro favoriti Lazzari e Marusic come terzini, il montenegrino è in vantaggio per il posto a sinistra. Al centro la coppia formata da Casale e Romagnoli, in gruppo dopo il riposo precauzionale di ieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Tavares, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Castrovilli, Isaksen, Tchaouna, Pedro, Dia. All.: Baroni.

Pubblicato il 17/08