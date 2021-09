FORMELLO - Lazio, meritato riposo: ripresa martedì pomeriggio

FORMELLO - Un giorno di meritatissimo riposo. La Lazio riprenderà gli allenamenti martedì pomeriggio: lunedì libero, Sarri concede 24 ore alla rosa nonostante l’impegno di giovedì in Europa League. Festeggiamenti prolungati, poi sotto con la preparazione per la sfida con la Lokomotiv Mosca. Ci sarà qualche cambio di formazione, ci si comincerà a riflettere con l’inizio delle prove tattiche. Potrebbe toccare di nuovo a Lazzari e Cataldi, valutazione su tutti gli altri, con Zaccagni ai box spera in una chance Moro in attacco. Tra le rotazioni possibili anche quello tra i pali come Strakosha per Reina.

Pubblicato il 26/09 alle ore 23:45