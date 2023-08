FORMELLO - Lazio, sorpresa Kamada! Isaksen in gruppo, il Mago non si allena

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Subito in gruppo. Kamada a Formello con la squadra, doveva partire per la Germania per ultimare le pratiche burocratiche relative al visto, a sorpresa ha svolto la primissima seduta con i nuovi compagni. "Mistero" presto svelato, tutto effettuato in modo velocissimo: ieri il viaggio verso Francoforte, oggi il rientro a Roma e nel pomeriggio la seduta agli ordini di Sarri. Insieme a lui anche Isaksen, l'ultimo acquisto ufficializzato. Hanno completato entrambi l'intero allenamento: riscaldamento, fase tattica, partitella a spazi ridotti. Domenica romperanno il ghiaccio in amichevole, almeno il danese è previsto in campo contro il Latina, ma potrebbero trovare spazio tutti e due nella ripresa al Francioni.

ASSENZE. In campo, oggi pomeriggio, c'erano i tre gli innesti estivi. Mancavano tanti altri calciatori, il gruppo di Sarri non è ancora al completo per colpa dell'infermeria. Luis Alberto è rimasto nella zona fisioterapica, contro il Girona aveva accusato un fastidio muscolare dopo pochi minuti. Marcos Antonio e Hysaj stamattina hanno svolto accertamenti strumentali: il brasiliano ha accusato un problema muscolare alla coscia destra, l'albanese convive dal ritiro di Auronzo con un'infiammazione al tendine d'Achille. Anche Pedro a riposo: nulla di grave, ha riportato un dolore alla caviglia dopo la sfida con l'Aston Villa. Da valutare Cancellieri, che si è fermato ad allenamento in corso. Maximiano, al centro delle voci di mercato, ha svolto regolarmente la seduta. Per domani è prevista una doppia.

Pubblicato il 9/8