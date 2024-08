Calciomercato | Gosens, niente ritorno in Italia: ecco chi lo vuole

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si allontana il ritorno in Italia di Robin Gosens. L'ex esterno dell'Inter e dell'Atalanta è pronto a lasciare l'Union Berlino, ma non per giocare di nuovo in Serie A. Su di lui infatti si erano interessate la Lazio e il Torino, che però non affondato il colpo. Secondo quanto riportato da TMW, adesso sull'esterno sarebbe piombato il Crystal Palace di Oliver Glasner e dell'ex biancoceleste Daichi Kamada. Nelle prossime ore è attesa un'impennata nella trattativa per far sbarcare il tedesco in Inghilterra.