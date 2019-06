Calciomercato Lazio, Bertolacci in scadenza: sondaggio dei biancocelesti

Fra i tanti nomi accostati alla Lazio in questa sessione di calciomercato estivo, c'è anche quello di Andrea Bertolacci. Il centrocampista del Milan, il cui contratto con i rossoneri scade il 30 giugno è in cerca di una squadra per rilanciarsi la prossima stagione. Stando a quanto riporta tuttomercatoweb.com, la Lazio avrebbe effettuato un sondaggio per il classe '91. Sul giocatore c'è forte anche l'Atalanta.



