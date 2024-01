Calciomercato Lazio | Candreva rimane sullo sfondo: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio continua a lavorare sulle piste inglesi nelle ultime battute della sessione di gennaio di calciomercato. Il nome più caldo è quello di Morgan Whittaker, anche se la trattativa tra Lazio e Plymouth è abbastanza complicata vista la differenza tra richiesta e offerta. Sullo sfondo rimane un volto noto, il cosiddetto usato sicuro in grado di dare nell'immediato il proprio contributo ma non futuribile per motivi anagrafici: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Antonio Candreva è stato nuovamente proposto, non ricevendo un rifiuto.

La Lazio continua a dare precedenza a un giocatore giovane, su cui è anche disposta a investire una cifra importante. Dato il tempo che passa e il gong finale sempre più vicino, la società pensa anche a strade alternative pur di soddisfare la richiesta di Maurizio Sarri di avere un esterno d'attacco in più: in questa ottica il profilo di Candreva non può essere scartato fino alle 20 del 1 febbraio. La carta d'identità dice 37 anni il prossimo 28 febbraio, ma l'eccellente stato di forma, la qualità e l'attaccamento ai colori biancocelesti dell'esterno di Tor De Cenci fanno rimanere accesa la fiammella dell'attenzione su di lui.

Pubblicato il 30/01

