Calciomercato Lazio | Dall'Argentina: "Nel mirino un nuovo esterno destro"

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato non dorme mai, nemmeno nel pieno della stagione. Le voci corrono e mettono in mezzo anche la nuova Lazio di Marco Baroni, che tra Serie A ed Europa League sta volando a suon di gol e vittorie (tre consecutive). Dall'Argentina è spuntato un nuovo nome che potrebbe far comodo alla formazione biancoceleste in futuro. Si tratta di Santiago Simón del River Plate: secondo quanto riportato da elcrackdeportivo.com il club laziale lo starebbe tenendo d'occhio. È un esterno destro argentino, classe 2002. In 27 presenze quest'anno ha messo a referto solamente un gol e un assist.

Il tecnico Marcelo Gallardo è consapevole che il calciatore potrebbe presto lasciare la squadra. La Lazio è sulle sue tracce, ma c'è anche il Girona in Liga, che quest'anno fa la Champions League. I biancocelesti inoltre sulla fascia destra ha già due elementi come Isaksen e Tchaouna, che in questo inizio di stagione si stanno lottando il posto da titoalre. All'occorrenza, poi, in quel ruolo può giocare anche Tijjani Noslin, arrivato in estate dal Verona. Nelle prossime sessioni di mercato vedremo se il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani decideranno di affondare il colpo su Simón o se si tratta solo di un sondaggio.