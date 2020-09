Calciomercato Lazio, dall'Argentina: sfida alle big per Alex Luna

Secondo il portale argetino TycSports, mezza Europa gli occhi su un giovane attaccante. Si tratterebbe del 16 enne Alex Luna, ribatezzato in patria "El nuevo diez. Sull'esterno del La Crema, ci sarebbero gli interessamenti della Lazio, e in Italia di Milan e Juventus. Anche in Spagna, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia, Valencia e Villarreal, si starebbe attenzionando il giovane calciatore, così come Paris Saint Germain e Lille in Francia, Everton,City e United in Premier, il Benfica in Portogallo, e persino Dinamo Zagabria in Croazia e Dinamo Kiev in Ucraina.

