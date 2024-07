Calciomercato Lazio | Dall'Argentina: "Un centrocampista nel mirino"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

CALCIOMERCATO LAZIO - È tempo di qualche cessione, aveva detto Marco Baroni in conferenza stampa ad Auronzo di Cadore. Ma il mercato in entrata non si ferma mai e i rumors avanzano. L'ultimo arriva direttamente dall'Argentina, nello specifico dal portale elcrackdeportivo.com. La Lazio infatti sarebbe tra le tante squadre in lizza per Lucas Robertone, centrocampista dell'Almeria. L'argentino classe '97 è nel mirino di diversi club e non sarà facile portarlo via dalla Spagna: la richiesta è di circa 10 milioni di euro. In corsa, oltre al Boca Juniors e il River Plate, ci sarebbero anche il Celta Vigo e il Villarreal.