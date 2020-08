Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Biancocelesti forti su Origi"

La Lazio si fionda sul mercato, c'è da smaltire la delusione per il tradimento di David Silva. I rumors si susseguono, si accavallano, difficile distinguere vere trattative e voci che alla fine rimangono tali. Dall'Inghilterra, però, va registrato l'insistente accostamento di Divock Origi alla Lazio. Il belga può lasciare il Liverpool, viene valutato 25 milioni, nell'ultima stagione ha segnato sei gol e fornito quattro assist. Dal Merseyside sono convinti che Lotito abbia inoltrato un'offerta e che ci sia una trattativa in corso, tanto che il giocatore non s'è presentato al campo d'allenamento negli ultimi due giorni. Per ora da Formello non arrivano conferme, ma la voce va registrata...

