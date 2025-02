Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra: "Tre club di Premier su Dele-Bashiru"

CALCIOMERCATO LAZIO - Fisayo Dele-Bashiru si è rivelata una delle scoperte più belle nella Lazio di Baroni. Arrivato come oggetto misterioso e nello scetticismo, l'ex Hatayspor ha dimostrato le sue qualità guadagnando la stima e la fiducia dei tifosi, i quali si sono affezionati a tal punto da dedicargli un coro sulle note di "Rock 'n' Roll Robot". Il suo strapotere fisico e il suo dinamismo sono caratteristiche che non sono passate inosservate, in Serie A ma soprattutto all'estero. Come vi avevamo già raccontato, durante il mercato invernale la società biancoceleste ha ricevuto un'offerta dal Brighton, la quale è stata però rispedita al mittente. La squadra allenata da Hürzeler non sembra però essere l'unica a tenere d'occhio il profilo di Dele-Bashiru: dall'Inghilterra infatti riportano come anche il Manchester City - club dove il nigeriano è cresciuto - e l'Arsenal stiano monitorando il numero dieci della nazionale nigeriana.