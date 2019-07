Calciomercato Lazio, dall'Olanda: occhi su Chidera Ejuke

La Lazio mette gli occhi su Chidera Ejuke: è questa l'indiscrezione di calciomercato che nelle ultime ore è rimbalzata dall'Olanda. Secondo Soccernews.nl, il club biancoceleste sarebbe interessato all'attaccante classe '98. Nigeriano, versatile: può essere impiegato sia come ala che come punta centrale. Attualmente milita nel campionato norvegese, giocando con la maglia del Vålerenga. Secondo il portale, il giocatore piacerebbe anche all'Heerenveen. L'interesse degli olandesi sembra essere più pressante, rispetto a quello dei laziali. Anche perché, difficile che il club capitolino abbia intenzione di tradurre in un tentativo tangibile questo apprezzamento: di caselle, lì davanti, ne ha parecchie già occupate. Specialmente sulle corsie esterne. Per il momento, quello di Ejuke resta un interesse blando. Un'attenzione destinata, probabilmente, a restare senza seguito.

