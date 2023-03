Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Pedro vuole il Tenerife, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Sono in contatto con i dirigenti del CD Tenerife e ci siederemo per parlare", così ha parlato Pedro ai microfoni di Cadena Ser. Il giocatore della Lazio ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, il rinnovo sembra in standy. Non ha mai detto che andrà via ma che questo non è il momento di parlarne. L'ha ribadito anche al presidente della Lazio, Claudio Lotito perché non vuole deconcentrarsi dall'obiettivo. Eppure nelle ultime ore arriverebbe un campanello d'allarme, direttamente dalla Spagna. Pedro ha spiegato: "Sono in contatto con i dirigenti del CD Tenerife e ci siederemo per parlare. I soldi non saranno un problema, anche se è difficile perché la Lazio vuole rinnovarmi, sono in trattativa anche con il club. Prenderemo una decisione in base ai punti in comune, che sia il meglio per me e per tutti. È la prima volta che mi contattano. Mi ha dato soddisfazione poterli ascoltare, anche se non so a quale porto possiamo arrivare. Tutti sanno che per me è difficile andarci”.

