Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Muriqi può partire, i biancocelesti..."

Quello di Vedat Muriqi è un nome che è già stato accostato alla Lazio. Prima a inizio estate, poi a calciomercato ormai concluso. Il perché è presto detto: l'attaccante kosovaro ha quelle caratteristiche che tanto ha ricercato il ds Tare in questi mesi. È una punta alta e forte fisicamente, abile nel colpo di testa e nel ruolo da torre che a conti fatti manca all'attacco biancoceleste. Il suo avvio di stagione - 3 gol e 1 assist in 5 partite col Fenerbache, sommati alla rete pesantissima con la maglia del Kosovo nelle qualificazioni a Euro 2020 contro la Repubblica Ceca - ha attirato l'attenzione di diversi club europei. E il suo trasferimento, fino a qualche settimana fa dato per improbabile (si è trasferito al club di Istanbul solo quest'estate), ora non sembra da escludere. La pensa così il giornalista turco Ridvan Dilmen, che prima ne ha tessuto le lodi tecniche: “Esistono attaccanti dal baricentro basso, bravi nello stretto nel dialogo con i compagni. Poi ci sono gli attaccanti alla Peter Crouch, ad esempio, che stazionano in area di rigore e ai quali ci si affida per segnare. Vedat Muriqi racchiude in sé tutte queste caratteristiche” - e poi ha parlato di un suo eventuale addio al Fenerbahce - “Penso che (Muriqi ndr) possa diventare uno dei trasferimenti più remunerativi per un club turco, e credo che potrebbe andare all'estero. So che su di lui ci sono Lazio, Napoli e il Tottenham”.

