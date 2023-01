Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Piace un talento del Trabzonspor!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il terzino sinistro rappresenta la priorità in casa Lazio, nonostante l'interessamento verso attaccanti come Bonazzoli o Sanabria. La società biancoceleste si è mossa per Luca Pellegrini, come raccontato in esclusiva dalla nostra redazione, ma dalla Turchia fanno sapere che non si tratterebbe dell'unico nome nel mirino dei capitolini. Secondo quanto riporta 61trabzonhaber.com, la Lazio avrebbe chiesto informazioni al Trabzonspor per il terzino classe 2000 Eren Elmali. Arrivato in estate, con la maglia azzurro bordeaux si è conquistato la nazionale turca, con la quale è sceso in campo sei volte. La Lazio non è nuova a pescare in Turchia e, sempre secondo il portale, avrebbe iniziato a seguire Elmali già da quando vestiva la maglia del Kasimpasa. Ad allontanare ogni possibilità di firma, almeno per quanto riguarda gennaio, è la valutazione del Trabzonspor di 10 milioni di euro per il giovane terzino.