Calciomercato Lazio, fumata grigia per il rinnovo di Luiz Felipe: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Fumata grigia nel primo incontro per il rinnovo di Luiz Felipe. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, Stefano Castagna, manager del calciatore, ha visto ieri la Lazio. Il primo faccia a faccia con l'entourage del brasiliano non ha dato esito positivo. Niente catastrofismo, ma non si è arrivati a un accordo. C'è ancora distanza tra le parti, non è incolmabile, anche se le tante offerte ricevute dal difensore non fanno altro che alimentare i dubbi e radicare le posizioni. Valencia, Betis e Zenit sono in prima fila se il calciatore dovesse svincolarsi. Il contratto del numero tre scadrà a giugno, ma la società capitolina è convinta ancora di riuscire a prolungare l'accordo. Ci saranno altri incontri nei prossimi giorni e si spera che si possa arrivare a una fumata bianca.