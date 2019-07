Calciomercato Lazio, il Genoa è alla ricerca di un regista: idea Badelj

In casa Lazio, tra i nomi in uscita, risulta anche quello di Milan Badelj. Il centrocampista serbo non ha trovato molto spazio durante la prima stagione in biancoceleste e la sua volontà è quella di giocare con più continuità. Non sono poche le squadre a cui farebbe estremamente comodo un giocatore come Badelj: una di queste è il Genoa che è alla ricerca di un regista per il prossimo anno. L'idea la lancia il Secolo XIX e, per ora, rimane appunto solo un'idea. Nulla di concreto, nessun contatto tra le due società, ma un'ipotesi che potrebbe accontentare più parti.

