Calciomercato Lazio, il Watford si tira indietro per Vavro: obiettivo Dawson del WBA

Una rivale in meno per Vavro, è rimasta da sola la Lazio. Dopo aver tentato l'affondo per il difensore del Copenaghen (offerta di 10 milioni), il Watford è pronto a mettere a segno il colpo Craig Dawson. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, gli Hornets avrebbero infatti trovato un'intesa col West Bromwich per il centrale classe '90 intorno ai sei milioni di euro. Già nel pomeriggio visite mediche del giocatore e possibile firma sul nuovo contratto.

Pubblicato il 29/06 alle 20:55