Calciomercato Lazio, incontro tra Inter e Verona: sul piatto tre obiettivi di Tare

CALCIOMERCATO - Ormai è diventato palese. Interessano alla Lazio, come interessano a quasi tutte le big della Serie A (e non solo). Il Verona ha all'interno della propria rosa tre uomini-mercato d'alto rilievo, tutti profili che - clamorosi ribaltoni a parte - lasceranno l'Hellas una volta terminata la stagione. Si tratta ovviamente di: Amrabat, Kumbulla e Rrhamani. Il primo talentuoso centrocampista, gli altri due solidi e promettenti difensori centrali. Tutti praticamente di proprietà del Verona (Amrabat verrà riscattato), che già si sfrega le mani all'idea delle future plusvalenze estive. Tra le società che si stanno muovendo in anticipo per acquistarli non c'è solo il Napoli, al quale i veneti hanno rispedito la prima offerta da 10 milioni per il centrocampista marocchino, ma figura anche l'Inter. Come riporta Sky Sport, questo pomeriggio nella sede del club nerazzurro in Viale Liberazione a Milano è andato in scena un incontro tra i dirigenti interisti e il presidente del Verona, Maurizio Setti. Con lui l'Inter ha parlato dei tre gioielli di casa gialloblu, mettendo sul piatto anche il cartellino di Dimarco come contropartita. In ogni caso, sembra che ogni discorso sia stato impostato per giugno. Il tempo per inserirsi dunque c'è, ma stringe: se li vuole davvero, a breve la Lazio dovrà fare la sua mossa.

