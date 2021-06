Calciomercato Lazio, l'Inter pensa a Caicedo come vice-Lukaku: i dettagli

Spunta un nome nuovo per l'attacco dell'Inter. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, i nerazzurri avrebbero guardato nuovamente in casa della Lazio dopo l'approdo di Simone Inzaghi. In particolare, la dirigenza starebbe valutando il possibile acquisto di Felipe Caicedo. Attaccante classe '88, l'ex Espanyol ha collezionato nove reti in 30 presenze stagionali in biancoceleste. Nel caso in cui seguisse l'ormai suo ex tecnico a Milano, andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Lukaku. Il suo futuro con la Lazio è tutt'altro che scritto. Legato da un accordo che scadrà a giugno 2022, non si è ancora mai pensato a un rinnovo. E se ogni sessione di mercato diventa quella giusta per l'eventuale cessione, "Felipão" ha continuato finora a rispondere sul campo dove è, ormai da anni, più decisivo che mai.

