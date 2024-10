Calciomercato Lazio, lo scouting vola all'U-Power Stadium: ecco chi ha monitorato

TUTTOmercatoWEB.com

Mentre la Lazio di Baroni stende per 3-0 all'Olimpico il Genoa, la sezione scouting della società è al lavoro su altri campi per monitorare elementi che potrebbero rivelarsi risorse future. Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato Nicolò Schira infatti, alcuni addetti del club biancoceleste hanno assistito al match tra Monza e Venezia all'U-Power Stadium per monitorare il centrocampista Warren Bondo, francese, classe 2003 dei brianzoli. Una possibile idea anche in vista del mercato di gennaio per rinforzare la mediana.