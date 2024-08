Calciomercato Lazio | Offerta dalla Premier per Cherki: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Potrebbe risolversi presto il caso di Rayan Cherki del Lione. Il talento classe 2003 è ormai fuori rosa ed è destinato a lasciare il club in questa sessione di mercato. Nelle ultime settimane si sono interessate diverse squadre al suo profilo, tra cui PSG, Lipsia, Borussia Dortmund e Lazio. Secondo quanto riportato dal The Athletic, però, il Fulham sarebbe in vantaggio su tutti. Gli inglesi, infatti, avrebbero offerto 12 milioni di euro per il trequartista franco-algerino. Sarebbe il terzo colpo in pochi giorni dopo Andersen e Berge.