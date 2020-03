Calciomercato Lazio, possibile anno in prestito per Armini: c'è la Salernitana

Dopo il rinnovo, la gavetta. Un anno di praticantato. È quanto potrebbe toccare a Nicolò Armini, gioiello (e capitano) della Primavera della Lazio per il quale si sprecano paragoni illustri. Ma non c'è fretta: il centrale è un oggetto prezioso che come tale va tutelato, non bruciato. La scorsa stagione ha trascinato in Primavera 1 i baby biancocelesti, debuttato con i big prima in Europa League e poi in campionato, contro il Bologna: “Il giorno più emozionante della mia vita”, per ora anche l'ultimo in campo con la prima squadra. Perché questo per lui è stato un anno di battaglie agli ordini di Menichini, Inzaghi ancora non lo aveva richiamato. E l'emergenza ha bloccato tutto. Ma la Primavera inizia a stargli stretta, attillata, il prossimo campionato sarà quello del grande salto nel professionismo. Armini dovrebbe rinnovare entro maggio (è in scadenza il 30 giugno), le sensazioni sono positive. Dopo dovrà decidere se giocarsi le sue carte alla Lazio o magari andare a farsi le ossa per una stagione. Come riporta seriebnews, la candidata principale a prenderlo in prestito sarebbe - ovviamente - la Salernitana. Probabilmente il presidente Lotito preferirebbe tenerselo “in casa”, ma non è escluso che possa prendere in considerazione altre offerte dalla cadetteria. Intanto quella granata sembra essere una possibilità da tenere in considerazione: prima, però, manca una firma.

