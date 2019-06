Calciomercato Lazio, proposto Rolando Mandragora

Rolando Mandragora è tra i nomi in pole per il nuovo centrocampo giallorosso, vedovo di Daniele De Rossi e pronto a fronteggiare la probabile cessione di Nzonzi. I contatti tra il club romanista e l'entourage, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sono già avviati. Ma la Roma non è l'unica società a cui il giocatore è stato accostato: secondo Andrea Di Carlo, giornalista di Tele Radio Stereo, Mandragora sarebbe stato proposto anche alla Lazio. Incontrando il 'no' di Igli Tare. Il direttore sportivo biancoceleste ha altri piani per il centrocampo laziale.

CALCIOMERCATO LAZIO, TARE A CACCIA DI TALENTI

LAZIO, IL FUTURO DI RADU

TORNA ALL'HOMEPAGE