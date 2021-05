Calciomercato Lazio, quattro club di Serie B su un talento della Primavera

La Lazio Primavera, che anche oggi è uscita sconfitta dalla sfida contro l'Atalanta, sta navigando in acque pericolose per la propria permanenza in Serie A. Nel frattempo, alcuni suoi talenti stanno catalizzando le attenzioni di vari club. È il caso, ad esempio, di Andrea Marino. Centrocampista classe 2001 e tra i punti fermi della squadra di Menichini, il giovane talento sarebbe nel mirino di quattro club di Serie B. Come riporta MondoPrimavera.com, si tratterebbe di Como, Cremonese, Pisa e Perugia, ma anche dell'Albinoleffe e dell'Alessandria in Serie C.

