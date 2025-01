Calciomercato Lazio | Sondaggio del Bologna per Tchaouna: i dettagli

Caccia a un rinforzo in attacco. Il Bologna ha intenzione di regalare un nuovo acquisto nel reparto offensivo a Vincenzo Italiano. A maggior ragione dopo l'infortunio di Orsolini, che rimarrà fuori per circa un mese. Proprio da questa esigenza, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nasce l'interesse della società rossoblù per un calciatore della Lazio. Si tratta di Loum Tchaouna, che era già stato cercato dal Bologna in estate (come vi avevamo raccontato in esclusiva). Ora sono già partiti i primi sondaggi anche in questo mercato di gennaio.