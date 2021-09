Lazio, parla l’agente di Basic: “Si deve adattare al calcio italiano, Sarri può aiutarlo”

Toma Basic è stato uno degli ultimi colpi di mercato della Lazio. Il centrocampista croato sta lavorando sodo per ritagliarsi il suo spazio all’interno della squadra e per convincere Sarri a concedergli un posto fra i titolari. A Radio Punto Nuovo è intervenuto il suo agente, Adrian Aliaj che ha dichiarato: “È un giocatore di grande qualità: il Napoli, l'Atalanta ed il Milan erano su di lui. Ha bisogno di tempo, ha tecnica, vede la porta col mancino. Si deve adattare al calcio italiano, con Sarri che è un grande allenatore sarà tutto più semplice. La Lazio ha avuto qualche piccola difficoltà, ma non è uscita fuori strada. Sono convinto che potrà esser una stagione importante, l'Italia è sempre stata la nostra prima scelta".

Pubblicato il 21/09