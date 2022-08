RIVIVI LA DIRETTA – Lazio, Marcos Antonio: “Felice di essere qui. Ecco a chi mi ispiro”

Dopo Mario Gila, ha preso parola di nuovo Igli Tare per presentare Marcos Antonio. Queste le parole del ds: “Marcos Antonio è un giocatore di grande qualità. Interpreta il ruolo che ha lasciato un altro grande giocatore come Lucas Leiva. Copre un ruolo in maniera diversa rispetto a quello che eravamo abituati, ma rispecchia un po' la filosofia del nostro allenatore, per questo lo abbiamo voluto. Penso che abbia anche i requisiti dall'allenatore che l'ha allenato in Ucraina, ovvero De Zerbi. È un giocatore che avrà modo di conoscere il nostro calcio, ha un potenziale importante. Ha delle caratteristiche che rispecchiano il gioco della nostra squadra, sarà un punto di riferimento per i prossimi anni"

Che emozioni stai provando e a che livello sei di condizione fisica?

"Sono molto felice di stare qui, ho passato dei momenti duri. Essere qui è un'allegria immensa, voglio tornare a giocare il prima possibile. Mi sento bene fisicamente."

Sulla guerra e su De Zerbi...

"Mi ha aiutato molto, non sarà diverso di quello che imparerò qui. Preferisco non parlare della guerra, visto che ancora è in atto".

Cosa ti sta dando Sarri tatticamente e sull'eredità dei brasiliani...

"Sono a disposizione del tecnico, farò tutto quello che mi chiederà. Mi ispiro a Lucas Leiva per come aiutava la squadra, lavorerò proprio per questo"

Senti il peso di sostituire un come Leiva? A livello di impatto ti aspettavi questo approccio?

"Ho parlato con Leiva, era contento prendessi il suo numero. Il calcio italiano è un'opportunità per crescere".

Quanto manca alla Lazio per giocare la Champions con regolarità? E sulla concorrenza...

"La Lazio merita di stare in Champions, è il nostro obiettivo. Sono calciatori di qualità, sono molto forti. Sono qui per apprendere, ma è il mister che decide chi gioca o chi non gioca".

Quando hai deciso di venire alla Lazio? Che ruolo ti senti addosso?

"Quando ho saputo dell'interessamento della Lazio ero molto felice. Ho scelto subito questo grande club, ho accettato con felicità. Non ho un ruolo fisso, mi piace giocare in tutti i ruoli. Quello che mi chiederà il mister è quello che già ho fatto allo Shakhtar".

I compagni migliori per caratteristiche?

"Con tutti, hanno tutti grandi qualità. Sono grandi giocatori, per cui scegliere sarà una grande responsabilità per il mister."

