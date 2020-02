Classifica Serie A, la Lazio vince ancora: Juventus sempre a un punto

Lotta, soffre, vince ancora. A Marassi la Lazio fa venti risultati utili consecutivi battendo 3-2 il Genoa e rispondendo al successo – ugualmente di misura – della Juventus sul campo della Spal. Segna subito Marusic e Immobile raddoppia, ma Cassata e Criscito la riaprono due volte. In mezzo la splendida punizione di Cataldi e le tante chances fallite per il gol della tranquillità. Alla fine quello che conta per la squadra di Simone Inzaghi è solo il successo che la tiene a un punto di distanza dai bianconeri di Sarri. Cinque invece, dopo la vittoria dello scontro diretto dell’Olimpico, le lunghezze di vantaggio sull’Inter. I nerazzurri ovviamente dovranno recuperare però la partita rimandata oggi per l’emergenza del coronavirus che ha stravolto anche il calendario della Serie A. L’unica gara in programma nel pomeriggio quella tra Roma e Lecce alle 18. L'attenzione allora è già tutta sulla prossima giornata, quella che vedrà affrontarsi allo Stadium Juventus e Inter.

