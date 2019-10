Classifica Serie A, rimonta da brividi: la Lazio guadagna un punto

Una pazza Lazio rimonta l’Atalanta all’Olimpico. La squadra di Gasperini, che aveva sempre vinto in trasferta, è assoluta padrona del campo nel primo tempo, legittimando il proprio dominio con la doppietta di Muriel e un gol di Gomez. Tre a zero all’intervallo e una giornata che sembra già da archiviare i biancocelesti. Poi però c’è il secondo tempo e la partita prende una piega completamente inattesa. Le occasioni di Correa e Immobile lanciano il primo segnale, i successivi gol nel giro di un minuto fanno capire che l’impresa è possibile. E quando il recupero è già iniziato, scampata una serie di occasioni incredibili per l’Atalanta, Ciro conquista e trasforma con il brivido il rigore del 3-3. Un pareggio che porta Inzaghi a quota dodici punti, mantenendo inalterata la distanza di cinque lunghezze con la formazione bergamasca. Per due terzi di gara in vetta alla classifica insieme alla Juventus. Cinque mesi dopo la finale di Coppa Italia l’Olimpico resta amaro per Gasperini.