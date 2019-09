Classifica Serie A, Zapata e De Roon abbattono la Roma: Atalanta terza

Vince l'Atalanta, ancora in trasferta. Dall'inizio del campionato per Gasperini sono tre su tre, anche se in realtà i nerazzurri a Bergamo - causa lavori - non hanno mai giocato. Contro la Roma decidono Duvan Zapata al 71esimo e De Roon in pieno recupero. Il colombiano stoppa e spacca la porta col mancino. L'olandese - che aveva segnato anche nel successo all'Olimpico del gennaio 2018 - approfitta di una dormita giallorossa per appoggiare di testa il pallone della certezza dopo che lo stesso Zapata aveva preso un palo sull'azione precedente. Un trionfo merito di un'ottima parte centrale della ripresa, ma anche di un paio d'interventi decisivi di Gollini. Il primo, con la mano sinistra, sul tiro ravvicinato di Dzeko alla mezz'ora. L'altro, di nuovo in uscita bassa, sul tentativo del subentrato Kalinic. Tre punti pesanti per Gomez e compagni, momentaneamente terzi a dieci punti davanti al Napoli. La Roma si ferma invece dopo due successi di fila scivolando quinta a quota sette.

