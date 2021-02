L’Udinese scende in campo ma “solo” nel secondo tempo: all’Olimpico vince la Roma

L'Udinese sciupa il primo tempo regalandolo alla Roma, all'Olimpico vincono i giallorossi grazie alla doppietta di Veretout e alla rete di Pedro. La squadra di Gotti scende male in campo e lascia il pallino del gioco completamente nelle mani della compagine di Fonseca che sfrutta al meglio le occasioni create. Il vantaggio arriva subito, dopo appena cinque minuti, quando il francese mette in rete la palla servita da Mancini. Il raddoppio arriva su calcio di rigore guadagnato da Mkhitaryan atterrato in area da Musso. Sempre nel primo tempo arriva anche il terzo gol della Roma che viene giustamente annullato per un fallo precedente su Stryger Larsen. Nel secondo tempo i friulani entrano in campo con un piglio diverso creando anche alcune occasioni importanti per riaprire il match, ciò che manca però è la precisione e alla fine il tempo per sperare di rimettere in piedi il match scade. In pieno recupero arriva anche il 3-0 firmato da Pedro.

