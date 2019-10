Lazio - Torino, i convocati di Mazzarri: assenti in tre

LAZIO - TORINO - In vista della sfida di domani contro la Lazio (ore 21:00) allo Stadio Olimpico di Roma, il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha diramato la lista dei convocati. Oltre a Edera e Parigini, assenti per scelta tecnica, out anche Bonifazi per una frattura alla mano. Per il resto squadra granata al gran completo: sono 22 i giocatori selezionati. Di seguito l'elenco dei convocati.

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Lyanco, Nkoulou

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon

Attaccanti: Belotti, Falque, Millico, Verdi, Zaza

