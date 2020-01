Sampdoria, Ranieri sulla Lazio: "Affronteremo la squadra più in forma"

Da quando è subentrato a Eusebio Di Francesco sulla panchina della Sampdoria, Claudio Ranieri ha cercato di ridare un'anima alla squadra blucerchiata, tirata fuori - almeno per il momento - dalle sabbie mobili di fondo classifica. Nel pomeriggio di oggi, infatti, è arrivata la vittoria (la 4° con Ranieri in panchina) contro il Brescia, battuto a Marassi per 5-1. Al termine della gara, lo stesso Ranieri è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi sul prossimo impegno in campionato contro la Lazio: "Io ho cercato di lavorare sulla psicologia e sull'autostima. Questa era una squadra abituata a fare un buon girone d'andata, essere all'ultimo posto non era facile. Questi tre punti sono molto importanti, ora giocheremo contro la squadra più in forma del campionato". Concetto ribadito anche in conferenza stampa: "Ora ci aspetta la partita più difficile. Contro la squadra che sta toccando il cielo con un dito. Dall'80' in poi fanno gol, stravolgono i risultati. Sarà una partita difficile. Non guardo la classifica ora, la guarderò negli ultimi due mesi. Mi sono già messo dietro la partita di oggi e penso alla Lazio".

