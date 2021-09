Serie A, crollo Juventus: Politano e Koulibaly regalano tre punti al Napoli

Ancora una sconfitta per la Juventus di mister Allegri battuta allo stadio Maradona dal Napoli per 2-1. Una gara che pure si era incanalata nel modo migliore per i bianconeri con l'errore clamoroso di Manolas che di fatto spiana la strada alla rete del vantaggio di Morata. Vantaggio juventino che dura fino al 57' quando il Napoli trova il pareggio con Politano. Non esente da colpe Szczesny che ribatte su Insigne ma mette di fatto la palla sui piedi del numero 21 che mette in rete. Il vantaggio partenopeo nasce ancora da un errore dei bianconeri: sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'appena entrato Kean quasi fa gol nella sua porta, Szczesny prova a parare ma Koulibaly si avventa sul pallone e mette direttamente in porta. Napoli a punteggio pieno in classifica, la Juventus rimane invece a un solo punto conquistato in tre gare.

