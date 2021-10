Serie A, esordio shock per Colantuono: l'Empoli cala il poker a Salerno

Succede di tutto all'Arechi di Salerno tra Salernitana e Empoli. Primo tempo shock per i padroni di casa che dopo doli 13 minuti di gioco sono già sotto di tre reti. Pinamonti apre le marcature al 2', Cutrone raddoppia all'11' e l'autorete di Strandberg completa l'opera. Un avvio horror per Stefano Colantuono alla sua prima panchina ufficiale che culmina con la rete dello 0-4 firmata ancora da Pinamonti da calcio di rigore. Nella ripresa è tutt'altra musica e la Salernitana alza la testa accorciando le distanze prima con Ranieri e poi con l'autogol di Ismajli. Non basta un'ottima reazione però per evitare il ko. I granata rimangono ultimi in classifica a 4 punti, l'Empoli sale invece a 12.

