Serie A, il Milan rimonta il Como e si rifà pericoloso: la situazione in classifica

Il Milan vince ancora in rimonta. Dopo quella del Via del Mare contro il Lecce, la squadra di Sergio Conceicao riesce a ripetersi anche a San Siro contro il Como. A sbloccare la sfida dopo mezz'ora è il gol di Da Cunha, lo stesso che nel secondo tempo replica e porta il risultato sullo 0-2, prima dell'intervento del Var che annulla la doppietta per fuorigioco. Una decisione che sveglia il Milan che tre minuti più tardi, al 53' pareggia con Pulisic, prima di completare al 75' la rimonta con Reijnders. Da segnalare l'assurdo esordio in Serie A di Dele Alli che, subentrato all'81', viene espulso al 91'. Il Milan conquista così altri tre punti e sale in settima posizione in campionato, a quattro punti di distanza dalla Lazio, impegnata domani sul campo del Bologna.

La classifica aggiornata

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 60 (28)

Atalanta 58 (28)

Juventus 52 (28)

Lazio 51 (28)

Bologna 50 (28)

Milan 47 (29)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Udinese 40 (29)

Torino 35 (28)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (28)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (28)

Venezia 19 (28)

Monza 15 (29)

