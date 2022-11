Serie A - Il Napoli manda ko anche l'Empoli, un punto a testa per Spezia e Udinese

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

14esima giornata del campionato di Serie A già all'attivo con le prime due gare che si sono disputate nel pomeriggio. Vince ancora il Napoli di Spalletti che al Maradona si impone per 2-0 sull'Empoli. Una gara tutt'altro che facile per gli azzurri che riescono a sbloccarla solo con un calcio di rigore, dubbio il contattro tra Marin e Osimhen, trasformato da Lozano. La squadra di Zanetti poi rimane in dieci per l'espulsione di Luperto e allora i padroni di casa la chiudono con la rete di Zielinski. Napoli sempre più al vertice della classifica con 38 punti, Empoli che si ferma a 14.

Pareggio invece nell'altro match tra Spezia e Udinese. Tra le due squadre succede tutto nel primo tempo con i padroni di casa che passano in vantaggio con la rete di Reca e i friulani che rispondono con il gol di Lovric. 24 sono i punti della squadra di Sottil, 10 quelli della squadra di Gotti.