Serie A, l'Inter fa 6 su 6: per Sanchez gol e rosso. Buco nero Sampdoria

Al termine dei primi due anticipi della sesta giornata, cima e fondo della classifica di Serie A restano pressoché invariati. La Juve, che aveva sorpassato l'Inter dopo la vittoria contro la Spal, torna dietro di due punti ai nerazzurri. La squadra di Conte ha infatti vinto - e convinto - nel match di Marassi, schiacciando 3-1 una disastrosa Sampdoria. L'1-2 dell'Inter, registrato tra il 20' e il 22' del primo tempo, taglia le gambe ai blucerchiati che restano ultimi in classifica a quota 3, pari solo a quella della Spal. Alexis Sanchez è l'uomo partita della sfida per più motivi. Il primo è il suo esordio dal primo minuto con la maglia dell'Inter, che gli ha permesso di tornare titolare in Serie A dopo quasi 8 anni e mezzo. Poi il cileno sfodera un gran primo tempo, nel quale devia il tiro di Sensi per il vantaggio dei nerazzurri (il gol è stato assegnato al centrocampista azzurro) e due minuti dopo sigla la sua prima marcatura con il nuovo club. Passano pochi secondi della ripresa, però, che l'ex United simula in area di rigore: cartellino giallo, doppia ammonizione, e rientro anticipato negli spogliatoi. La Samp allora reagisce e accorcia le distanze al 55' con Jankto, ma crolla definitivamente in 11 contro 10 dopo il gol di Gagliardini al 61'. Ora trema anche Di Francesco, la sua avventura genovese rischia di essere già a titoli di coda.

