Serie A, la Spal esce dal Mapei con le ossa rotte: 3-0 Sassuolo

Uno dei tanti derby dell'Emilia di questa Serie A, il secondo in ordine di tempo dopo Bologna - Spal, se lo aggiudica il Sassuolo. La squadra di Semplici parte bene, ma perde la bussola al momento dell'uscita dal campo di D'Alessandro al 25' - possibile distorsione al ginocchio -, si distrae e di fatto spiana la strada alla facile vittoria del Sassuolo. Neanche il tempo di riassestarsi in campo, infatti, che appena 1 minuto dopo la sostituzione Caputo finalizza una ripartenza letale dei neroverdi. Il colpo di grazia per la Spal arriva a cavallo dei due tempi: al 2' minuto di recupero del primo Caputo fa 2-0, al 2' minuto del secondo Duncan cala il tris. Finisce 3-0 per il Sassuolo che torna a vincere, vola a quota 6 e stacca i ferraresi, fermi ai 3 punti maturati a seguito dell'unica vittoria di questo campionato: quella dello scorso turno contro la Lazio.

