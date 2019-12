Serie A, la squadra della stagione di Wyscout: ci sono due giocatori della Lazio

Il 2020 è alle porte. E anche per la Serie A è tempo di bilanci sulla prima parte di stagione appena conclusa. Ci ha pensato Wyscout, la piattaforma leader nell'analisi dei dati calcistici con statistiche e video. L’azienda, recentemente acquisita dal gruppo americano Hudl, attraverso gli algoritmi raccolti in questi mesi ha stilato la squadra della prima parte di stagione dei cinque principali campionati europei. Tra queste anche quella della Serie A, in cui figurano due giocatori della Lazio: Luis Alberto a centrocampo e Ciro Immobile in attacco. Rispettivamente il re degli assist di tutto il continente e il secondo miglior goleador dietro Robert Lewandowski del Bayern Monaco. A seguire la Top 11 completa.

