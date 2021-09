Serie A, primo passo falso per Inzaghi: l’Inter non va oltre il pareggio con la Samp

Primo stop stagionale per l'Inter di Simone Inzaghi che non va oltre il pareggio contro la Sampdoria. I nerazzurri passano in vantaggio con la rete di Di Marco ma vengono raggiunti al 33' dalla rete di Yoshida. La compagine di Inzaghi chiude però il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Lautaro Martinez su assist di Barella. Nella ripresa la Samp alza la testa e pareggia con una vera e propria prodezza di Augello che anche nella passata stagione si rese protagonista nella vittoria contro la Lazio firmando la rete del 2-0 e il primo gol in Serie A. Inter quindi che sale a 7 punti, blucerchiati che conquistano il loro secondo punto del campionato.

