Serie A, Sassuolo e Inter danno spettacolo: finisce 4-3 per i nerazzurri

Spettacolo al Mapei Stadium, la casa del Sassuolo: contro l'Inter finisce 3-4 in un match ricco di emozioni anche fuori dal campo. I neroverdi, infatti, oggi tornavano in campo per la prima volta dalla scomparsa del presidente Squinzi. Ma non c'è troppo tempo per il ricordo, al fischio d'inizio si fa già sul serio. Passano due minuti ed è vantaggio Inter con Lautaro, altri quattordici per il pari di Berardi (che sale a 6 nella classifica marcatori). Poi è assolo nerazzurro, con la squadra di Conte che al 71' pensa di aver messo in cassaforte la partita. L'1-4 maturato con la doppietta di Lukaku e di Lautaro sembra landa sicura di 3 punti, ma - Lazio-Atalanta docet - "è finita si dice alla fine". In sette minuti (dal 74' all'81') il Sassuolo torna a una sola lunghezza grazie a Duricic e Boga, ma non basta. Finisce 3-4, l'Inter tira un sospiro di sollievo e continua la sua corsa scudetto: dopo 8 giornate la Juve dista un solo punto.

