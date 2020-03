Serie A, scialbo pareggio senza reti tra Udinese e Fiorentina

In campo, alle ore 18:00, Udinese - Fiorentina. Partita che si svolge nel surreale scenario dello stadio vuoto, elemento che influisce anche sullo spettacolo. Match in sostanziale equilibrio nel primo tempo. Gara tattica, con i viola più audaci e intenti a sviluppare le trame del proprio gioco. Vicino al gol Milenkovic, che fa tremare il palo al 41'. I bianconeri si rendono pericolosi soprattutto con Mandragora e Okaka. Il secondo tempo non regala altre grandi emozioni, le compagini si affrontano cercando il vantaggio ma non riescono a colpire. Chiesa ci prova nel finale con una botta da fuori, ma è bravo Musso a rispondere. Al triplice fischio è solamente 0 a 0, un punto che non cambia di molto la classifica delle due squadre in campo.

